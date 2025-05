Santos Brasil tem lucro líquido de R$ 198,5 mi no 1º trimestre, alta de 34,3% em um ano

Os terminais de contêiner da Santos Brasil movimentaram 383.890 contêineres entre janeiro e março, 15,1% a mais do que um ano antes. O crescimento foi impulsionado pelas operações de Longo Curso (+17,4%), maiores importações (+35,5%) e exportações (+16,9%), bem como pela Cabotagem (+6,7%).

Os contêineres cheios representaram 76,1% do total movimentado, ante 75,4% no primeiro trimestre de 2024, com crescimento tanto na importação (30,1%) quanto na exportação (+8,9%) de cheios.

Dívida x investimentos

A Santos Brasil encerrou março com uma dívida líquida de R$ 2,245 bilhões, um salto em relação aos R$ 91,8 milhões registrados em igual período de 2024. O aumento reflete, principalmente, a captação de R$ 2 bilhões promovida pela companhia em outubro do ano passado, segundo Dorea.

"A dívida é muito controlável, com 90% em longo prazo, enquanto a geração de caixa tem aumentado e a alavancagem continua absolutamente administrável", avalia o CFO. A alavancagem, medida por dívida líquida sobre Ebitda, ficou em 1,53 vez, estável ante o trimestre imediatamente anterior, mas representa um avanço em relação ao primeiro trimestre de 2024, quando o indicador estava em 0,93 vez.

Dorea complementa que, com a geração de caixa robusta e sem perspectiva de mais captações, a dívida deve diminuir de forma gradativa. Nesse cenário, o executivo reforça que a companhia seguirá focada em conciliar o plano de investimentos com a remuneração de acionistas.