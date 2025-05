Trump diz que viagem à Arábia Saudita atraiu US$ 1 trilhão em investimentos para os EUA

O presidente dos EUA exaltou o ambiente econômico doméstico. "Não temos mais inflação no país e criamos meio milhão de empregos", disse. Na avaliação do republicano, os cortes de impostos propostos por seu governo serão um dos pilares dessa recuperação. "Estamos em boa posição para aprovar o projeto de lei tributária. O Congresso está prestes a aprovar o maior corte de impostos da história."

Trump mencionou ainda a política tarifária como fator de mudança nos EUA. "As tarifas estão fazendo dos EUA um país diferente. Riqueza está caindo sobre a América", afirmou. E previu continuidade no otimismo financeiro: "O mercado acionário vai subir ainda mais". Trump ainda comentou sobre sua relação com o setor privado: "Empresas não gostavam de mim há um mês. É incrível o que faz um mercado em alta."

No campo geopolítico, o presidente anunciou avanço nas tratativas para encerrar a guerra na Ucrânia. "Conversas sobre paz na Ucrânia devem acontecer na quinta-feira na Turquia", disse. "Marco Rubio irá às conversas para paz duradoura na Ucrânia."

No evento, o governo saudita também afirmou que trabalha para atingir US$ 1 trilhão em investimentos com os EUA. Mais cedo, os países anunciaram em conjunto investimentos de US$ 600 bilhões.