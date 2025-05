Verizon anuncia compromisso de US$ 5 bi em 'investimentos nos EUA e apoio a pequenos negócios'

A Verizon anunciou nesta terça-feira, 13, um compromisso de US$ 5 bilhões nos próximos cinco anos para "continuar a investir nos Estados Unidos e dar apoio para pequenos negócios" com o lançamento do Small Business Supplier Accelerator (Acelerador de Fornecedores para Pequenas Empresas, na tradução literal). Segundo a empresa, o programa ajuda a criar um canal para que pequenas empresas americanas trabalhem com a Verizon e outras grandes corporações.

"Este programa foi criado para fortalecer as pequenas empresas - a espinha dorsal da economia dos EUA - e ajudar o país a criar uma cadeia de suprimentos mais resiliente", menciona a nota.

De acordo com o CEO da Verizon, Hans Vestberg, as pequenas empresas são um pilar fundamental nas comunidades locais. "Nosso compromisso e investimento de longa data em pequenas empresas visam capacitar empresas e comunidades locais com expertise e recursos financeiros, tecnológicos e empresariais para impulsionar o crescimento econômico e fomentar a criação de empregos", acrescenta.