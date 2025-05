Viveo amplia prejuízo líquido ajustado de R$ 3,5 mi do 1tri24 para R$ 20,8 mi no 1tri25

"O consumo de caixa foi o menor dos últimos anos, menos da metade do ano passado, com uma receita parecida, e a expectativa é termos geração de caixa nos próximos trimestres", disse ao Broadcast a diretora de Relações com Investidores e M&A da Viveo, Flávia Carvalho.

De janeiro a março, as despesas administrativas e de vendas foi de R$ 239,2 milhões, redução de 6,3% ante igual intervalo do ano passado. A dívida líquida da Viveo ficou em R$ 2,888 bilhões, aumento de 5,6% em relação ao quarto trimestre do ano passado e de 13,5% em base anual. O prazo médio de endividamento é de 3,3 anos.

A alavancagem medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado foi de 4,49 vezes, aumento de 0,2 p.p. frente a dezembro de 2024 e 1,53 p.p. na comparação com a posição de março do ano passado.