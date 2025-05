473,9 mil beneficiários informaram não reconhecer descontos, diz INSS

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller, disse nesta quarta-feira, 14, que, até as 16 horas, 473.940 dos beneficiários informaram não reconhecer os descontos realizados por associações em seus benefícios. O número corresponde a 98,6% dos pedidos feitos no sistema hoje.

Segundo o presidente do órgão, 41 associações não foram reconhecidas e estão sendo formalmente notificadas. Caso a entidade responsável não devolva os valores no prazo de 15 dias úteis, o governo avaliará o prejuízo causado, os recursos apreendidos e decidirá se será necessário recorrer ao Tesouro Nacional para garantir o ressarcimento aos beneficiários.

As informações foram apresentadas hoje durante entrevista coletiva convocada para atualizar os dados sobre notificações enviadas a aposentados e pensionistas a respeito de descontos associativos. Segundo Waller, 480.660 beneficiários responderam ao questionamento sobre os descontos. Desses, 473.940 (98,6%) afirmaram não reconhecer o vínculo com a associação responsável, enquanto 6.720 (1,4%) reconheceram o desconto e não solicitaram ressarcimento.