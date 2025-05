Alckmin sobre tarifa de 10% dos EUA: caminho é diálogo e negociação

O presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, voltou a defender o diálogo entre Brasil e Estados Unidos quanto à tarifa adicional de 10% aplicada pelo governo norte-americano sobre produtos brasileiros.

"O mundo levou um susto na com o aumento das tarifas norte-americanas. Os Estados Unidos tem superávit na relação conosco e, por isso, ficamos na alíquota menor de 10%. O caminho é diálogo e negociação para poder avançar ainda mais", afirmou Alckmin, durante abertura no 3º Congresso Abramilho, evento realizado pela Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo (Abramilho).

O presidente em exercício lembrou que, apesar de possuir déficit comercial de quase US$ 1 trilhão, os Estados Unidos possui superávit de US$ 7 bilhões em bens e US$ 18 bilhões em serviços com o Brasil.