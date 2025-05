Allos: Vendas nos shoppings crescem 5% no 1tri25 ante 1tri24, para R$ 9,1 bilhões

As vendas totais dos shoppings da Allos no primeiro trimestre de 2025 cresceram 5% em relação ao mesmo período de 2024, para R$ 9,1 bilhões, desconsiderando os empreendimentos vendidos.

As vendas no critério mesmas lojas (SSS, na sigla em inglês) aumentaram 2,6% na mesma base de comparação anual. Os aluguéis nas mesmas lojas (SSR) tiveram alta de 4,9%.

A Allos mencionou que as vendas totais neste ano tiveram o efeito do descasamento da Páscoa, que em 2024 ocorreu em março, impulsionando os resultados no balanço do primeiro trimestre, enquanto em 2025 a data comemorativa ficou para abril.