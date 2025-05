Após disputa deserta, governo fará nova tentativa de leilão de ponte entre Brasil e Argentina

O Ministério dos Transportes marcou para 15 de julho a nova tentativa de leilão da ponte binacional São Borja - Santo Tomé, que liga Brasil e Argentina. Essa é a terceira data para o certame neste ano.

Inicialmente, o leilão para a troca da gestora atual estava previsto para 31 de janeiro, mas acabou suspenso por determinação do Tribunal de Contas da União (TCU). Conforme a representação acatada no TCU, havia dúvidas sobre requisitos de habilitação do edital e o cumprimento de etapas obrigatórias.

Com ajustes, a disputa foi marcada para 4 de abril, mas não pôde ser realizada por não atrair nenhuma proposta. Na ocasião, o governo informou que o projeto seria reavaliado na comissão formada pelos dois países.