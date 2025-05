Banco Mercantil tem lucro líquido de R$ 241 milhões no 1º trimestre, alta de 46% em um ano

O Banco Mercantil encerrou o primeiro trimestre deste ano com lucro líquido de R$ 241 milhões, um crescimento de 46% em relação ao mesmo período do ano passado. Na comparação com o quarto trimestre, o crescimento foi de 17%, de acordo com a instituição financeira.

Os resultados avançaram diante do crescimento da carteira de crédito, acompanhado por uma queda do custo de crédito em relação ao portfólio. Também houve queda na inadimplência total.

O portfólio do Mercantil alcançou R$ 18,983 bilhões, alta de 27% em um ano. A maior parte da carteira está em operações de crédito consignado: eram R$ 12,134 bilhões em março, crescimento de 42% em um ano. A segunda maior alta foi no crédito pessoal, que expandiu 23% em um ano, para R$ 2,587 bilhões.