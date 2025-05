BB e China Development Bank firmam acordo de US$ 1 bi para cooperação bilateral

O Banco do Brasil assinou um termo de compromisso com o China Development Bank no valor de US$ 1 bilhão. O acordo tem o objetivo de ampliar a cooperação financeira entre as instituições e fortalecer laços econômicos entre Brasil e China.

O documento foi assinado durante a missão institucional do BB ao país, concomitante à visita do presidente Lula à China. Pelo lado do banco público, participou o vice-presidente de Negócios de Atacado, Francisco Lassalvia, que também é responsável pelas operações internacionais do BB.

A linha de crédito tem prazo de até cinco anos e, de acordo com BB, permitirá expandir o financiamento a áreas como infraestrutura, agronegócio, exportação e importação. Além disso, a iniciativa deve beneficiar empresas brasileiras e empresas chinesas que atuem no Brasil.