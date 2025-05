BNDES emite R$ 4,4 bilhões em LCD no primeiro trimestre

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou que captou, no primeiro trimestre deste ano, R$ 4,4 bilhões com emissão de Letras de Crédito do Desenvolvimento (LCDs). As emissões tiveram um prazo de até 5 anos.

A nova operação, de acordo com a instituição, faz com que o banco diversifique o seu funding.

"Essa nova emissão de LCD, com a participação do BNDES, comprova que o investimento em desenvolvimento e fomento à indústria é atrativo no País", disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota.