Burberry Group planeja demitir 1,7 mil funcionários

O grupo também planeja reduções em sua rede de varejo para alinhar os horários das equipes das lojas aos horários de pico e pretende eliminar o turno noturno em sua fábrica em Castleford, Inglaterra.

Apesar das mudanças, a Burberry continuará fabricando seus produtos no Reino Unido e preservará o "artesanato britânico", disse o CEO, Joshua Schulman, acrescentando que o grupo fará um investimento significativo na unidade de Castleford durante o segundo semestre fiscal.

O Burberry Group registrou uma receita de 2,46 bilhões de libras para o ano fiscal encerrado em março, correspondendo às estimativas de consenso compiladas pela empresa.

No quarto trimestre, as vendas caíram 6% em relação ao ano anterior, em uma base comparável de lojas, pior do que a queda de 4% registrada no terceiro trimestre, mas melhor do que a queda de 7% prevista por analistas.

Por volta das 9h20 (de Brasília), a ação do Burberry Group chegou a disparar 17,08% na Bolsa de Londres.