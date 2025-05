Cade mantém exigência para Apple alterar regras de cobrança em apps

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) manteve a medida que obriga a Apple a mudar práticas consideradas anticompetitivas em seu sistema de aplicativos. A decisão atende a denúncia feita por Mercado Livre e Mercado Pago, que afirmam que a gigante da tecnologia impõe aos desenvolvedores uma série de restrições sobre compras dentro dos apps, com o objetivo de evitar ou limitar a entrada de competidores nesses mercados.

A medida, que continua válida por 90 dias, determina que a Apple pare de aplicar essas exigências, sob pena de multa diária de R$ 250 mil. A principal crítica é à taxa de 30% cobrada pela Apple sobre transações feitas nos aplicativos, o que, segundo o Cade, pode caracterizar venda casada e abuso de posição dominante.

O voto do conselheiro Victor Oliveira apontou que a prática prejudica os desenvolvedores ao impor custos altos e reduz a oferta de inovação e variedade para os usuários. Para ele, há indícios claros de infração à ordem econômica. A decisão foi unânime no tribunal do órgão.