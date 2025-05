Casas Bahia: prejuízo líquido cresceu 56,3% no 1º trimestre

"No operacional, que é onde a gente controla, entregamos mais um trimestre de consistência. Crescemos receita de forma rentável nas categorias core, com avanço em loja física e no crediário, e conseguimos melhorar margem mesmo com mix menos favorável", afirmou.

Com isso, a margem Ebitda passou de 6,1% para 8,2%, o maior nível dos últimos dois anos, com ganho de 2,1 pontos porcentuais. Essa evolução é atribuída à alavancagem operacional e ao maior foco em serviços e soluções financeiras, cuja receita cresceu 18,4%.

Já as despesas financeiras foram impactadas pela alta da taxa Selic e pelo maior endividamento, pressionando o resultado final. O resultado financeiro líquido foi de R$ 922 milhões negativos, salto de quase 90% sobre o primeiro trimestre de 2024.