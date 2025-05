Dólar tem alta moderada com exterior em dia de ajustes e realização de lucros

Com mínima a R$ 5,5828, na primeira hora de negócios, e máxima a R$ 5,6356, o dólar à vista encerrou a sessão desta quarta-feira em alta de 0,43%, a R$ 5,6327. A divisa ainda recua 0,39% nos três primeiros pregões desta semana, o que leva as perdas em maio a 0,77%.

Termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes, o índice DXY, que operou em baixa pela manhã, ganhou força ao longo da tarde, sobretudo em razão do enfraquecimento do euro, e passou a trabalhar em leve alta, girando pouco acima do 101,100 pontos no fim do dia.

Na comparação com divisas latino-americanas, o dólar subiu ante o real e o peso chileno, mas caiu em relação ao peso mexicano. Após quatro pregões seguidos de alta, os preços do petróleo recuaram, com o aumento inesperado de estoques nos EUA.

Borsoi, da Nova Futura, vê chances de continuidade do rali do real e não descarta a possibilidade de a taxa de câmbio descer para R$ 5,50 até o fim do primeiro semestre. Ele destaca a sazonalidade positiva do fluxo cambial, com exportação da safra agrícola, e a manutenção da atratividade do carry trade, dada a perspectiva de manutenção da Selic em nível elevado por período prolongado.

"O ambiente externo é mais favorável às commodities e de menor aversão ao risco, com redução das chances de recessão global. O mercado está migrando da tese de recessão para a de um pouso suave da economia americana", afirma o economista.

Dados divulgados à tarde pelo Banco Central mostram que o fluxo cambial em maio, até o dia 9, está positivo em US$ 1,075 bilhão, graças à entrada líquida de US$ 1,424 bilhão via comércio exterior. No ano, porém, o fluxo total é negativo em US$ 7,737 bilhões.