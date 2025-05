Hugo Motta diz que Câmara quer melhorar texto do IR: 'Dá para fazer algo mais abrangente'

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta quarta-feira, 14, que a Casa quer melhorar o projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. "Penso que dá pra fazer algo mais abrangente, além da questão da isenção, para que deixemos algo mais estruturante para o País", sinalizou.

A indicação ocorreu durante a 2ª edição do Summit Brazil-USA, realizado pelo Valor Econômico, em meio à Brazil Week em Nova York. "É uma tarefa do parlamento, quando recebe um projeto do Executivo, tentar melhorar esse texto. Não tenho dúvidas que, pela importância, do PL, que tem ambiente favorável para aprovação, como fazer para melhorar do ponto de vista da compensação do impacto."

Motta citou o plano de trabalho apresentado pelo relator do texto, Arthur Lira (PP-AL) e frisou que a Câmara vai cumprir o calendário para que o Senado tenha tempo para analisar o texto. "Para que não chegue lá de última hora."