Inflação ao consumidor na Argentina desacelera para 2,8% em abril ante março

Segundo o Indec, o grupo com maior alta no mês foi 'Restaurantes e hotéis' (4,1%), por conta de aumentos nos alimentos e bebidas consumidos fora do domicílio.

Na sequência, 'Recreação e cultura' (4,0%), "principalmente por elevações em Serviços recreativos e culturais". Os dados representam a comparação mensal.

"A divisão que apresentou maior peso em todas as regiões foi 'Alimentos e bebidas não alcoólicas' (2,9%), devido aos aumentos em 'Carnes e derivados, Leite, produtos lácteos e ovos, e Pães e cereais'. As duas divisões com as menores variações em abril de 2025 foram Transporte (1,7%) e Equipamento e manutenção do lar (0,9%)", acrescenta o Indec.