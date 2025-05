JBS tem lucro líquido de R$ 2,924 bilhões no 1º tri; alta é de 77,6% ante 1º tri de 2024

A melhora no desempenho foi impulsionada principalmente por Seara, Pilgrim's Pride e JBS USA Pork. A Seara registrou receita de R$ 12,6 bilhões, com Ebitda de R$ 2,5 bilhões e margem de 19,8%, o melhor primeiro trimestre da história da unidade. A Pilgrim's também teve desempenho recorde, com receita de R$ 26,1 bilhões, Ebitda de R$ 3,9 bilhões e margem de 14,8%.

Segundo a companhia, a Seara se beneficiou do fortalecimento do portfólio de valor agregado. Já o bom resultado da Pilgrim's refletiu a forte demanda e foco na gestão estratégica de clientes e controle de custos.

Já a operação de suínos da JBS nos EUA (USA Pork) teve receita líquida de R$ 11,7 bilhões e Ebitda de R$ 1,4 bilhão, com margem de 12,4%. A unidade australiana, com negócios em carne bovina, aquicultura e suínos, avançou 32% em receita, para R$ 9,5 bilhões, e cresceu 53% em Ebitda.

No Brasil, a divisão de carne bovina, que inclui a marca Friboi, somou R$ 18,5 bilhões em receita, alta de 30%, com Ebitda de R$ 766 milhões e margem de 4,1%. A JBS Beef North America, por sua vez, teve crescimento de 36% na receita, que atingiu R$ 37,5 bilhões, mas operou com Ebitda negativo de R$ 587 milhões, refletindo pressões do atual ciclo pecuário.

A companhia encerrou o trimestre com forte posição de liquidez: R$ 29,7 bilhões em caixa e US$ 3,4 bilhões disponíveis em linhas de crédito rotativas, o equivalente a R$ 19,4 bilhões. A alavancagem em dólar caiu de 3,66x para 1,99x no comparativo de 12 meses.

Ciclo pecuário