Justiça de GO reconhece seguradora como credora da AgroGalaxy após pagamento de fornecedores

Essas movimentações são importantes porque alteram a composição da base de credores da AgroGalaxy e causam impacto em futuras votações, como eventuais revisões do plano de recuperação ou propostas de venda de ativos. A seguradora e os novos cessionários passam a ter direito de voto nas assembleias e acesso às informações internas da recuperação.

A AgroGalaxy pediu recuperação judicial em setembro de 2024 com dívidas de R$ 4,6 bilhões. Em abril deste ano, 82,4% dos credores aprovaram um plano que prevê prazos longos, descontos e diferentes condições para cada classe. Pequenos fornecedores, por exemplo, podem optar por receber até R$ 15 mil à vista em 30 dias, com quitação do restante, ou aceitar um deságio de 85% com pagamentos em 26 parcelas, começando apenas três anos após a homologação.

Para fornecedores considerados essenciais, o plano oferece pagamentos em dólar e prazo de até dez anos. Além disso, está prevista a criação de uma Unidade Produtiva Isolada (UPI) com a carteira de recebíveis da companhia, avaliada em R$ 760 milhões, que deve ser vendida a investidores. Credores como Cemig, Louis Dreyfus e Banco Bocom BBM levantaram dúvidas sobre a transparência do processo e pediram mais informações ao Judiciário.

A homologação definitiva do plano ainda depende da apresentação de um parecer da Administração Judicial sobre as certidões negativas de débito e os questionamentos dos credores. A companhia, enquanto isso, segue com reestruturação operacional. No quarto trimestre de 2024, teve prejuízo ajustado de R$ 292,4 milhões, Ebitda negativo de R$ 206,3 milhões e receita de R$ 741 milhões, queda de 69,3% em relação a 2023.

Hoje, a AgroGalaxy atua com 65 lojas, 14 silos e uma unidade de sementes em nove Estados.