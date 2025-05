Light: Lucro líquido soma R$ 419 mi no 1tri25 e reverte prejuízo de R$ 357 mi do 1tri24

Operacional

O mercado faturado ajustado totalizou 6.957 gigawatts-hora (GWh), crescimento de 2,2% no período, em função do aumento da temperatura média, combinada à aceleração da economia do Rio de Janeiro no período.

Desse montante, o mercado residencial respondeu por 36%, o comercial por 29%, as indústrias por 18% e o segmento de concessionárias por 4%.