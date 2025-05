Minerva e Marfrig têm 100% de animais auditados em conformidade na Amazônia Legal, diz MPF

Minerva e Marfrig atingiram 100% de conformidade nas auditorias do Ministério Público Federal (MPF) sobre a origem do gado abatido ou exportado na Amazônia Legal. A JBS, maior em volume, apresentou 98,1% de regularidade após a verificação de mais de 480 mil animais. Os dados são do segundo ciclo unificado de auditorias dos Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) da cadeia da carne, com base nas operações realizadas em 2022.

As auditorias independentes contratadas pelas empresas signatárias do TAC da Carne Legal apresentaram, em média, apenas 4% de irregularidades - uma taxa 13 vezes menor do que a verificada entre os frigoríficos que não realizaram auditorias, cuja média de não conformidade foi de 52%.

A JBS teve o maior número de animais auditados entre todas as empresas: foram 482.808 cabeças verificadas nos Estados do Acre, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Tocantins. Desses, apenas 1,91% apresentaram algum tipo de irregularidade. Em Estados como Rondônia e Acre, os índices de conformidade da empresa superaram 98%, com destaque para 99,4% em Rondônia.