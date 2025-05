MP Materials fecha acordo com saudita Maaden

Às 10h28 (de Brasília), a ação da MP Materials chegou a saltar 5,21% nos negócios do pré-mercado em Nova York, revertendo parcialmente as fortes perdas que vinha acumulando desde que EUA e China anunciaram a suspensão temporária da maioria das tarifas bilaterais, no começo da semana.

A trégua também incluiu a redução de outras barreiras comerciais, como o controle de exportações chinesas.

Em abril, após o aumento das tensões comerciais, a mineradora americana adquiriu destaque como possível alternativa doméstica à oferta chinesa de minérios e ímãs de terras raras, considerados críticos para indústrias de semicondutores, defesa, entre outros.