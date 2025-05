Petróleo fecha em queda pressionado por aumento inesperado dos estoques nos EUA

Os contratos futuros de petróleo fecharam esta quarta-feira, 14, em baixa, encerrando uma sequência de quatro sessões consecutivas de valorização da commodity, à medida que os traders provavelmente realizaram lucros em meio a um aumento inesperado dos estoques de petróleo nos Estados Unidos.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para junho caiu 0,82% (US$ 0,52), fechando a US$ 63,15 barril. O Brent para julho, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 0,81% (US$ 0,54), para US$ 66,09 o barril.

O sentimento do mercado piorou após o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos EUA mostrar um aumento de 3,454 milhões de barris nos estoques de petróleo bruto do país. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam queda de 1,8 milhão de barris.