Por custos, Petrobras reduz capacidade de Búzios 12 para 180 mil bpd, diz diretora

No caso da P-78, pela primeira vez a Petrobras vai trazer a plataforma já tripulada, para ir direto para o campo de Búzios, o que vai antecipar a produção - uma prática comum a outras petroleiras, segundo informou Anjos, após participar nesta quarta-feira, 14, da 3ª edição do Brasil Epicentro Global de FPSOs, no Rio de Janeiro.

"Estamos absorvendo a boa prática de quem vem de fora, com a plataforma tripulada para o local", explicou a executiva.

O campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, é a maior aposta para elevar a produção da empresa, além da Margem Equatorial brasileira, cuja exploração vem sendo prorrogada ano a ano. Búzios está perto de superar o campo de Tupi, até então o maior campo produtor da companhia, mas que começa a declinar.

No Boletim Mensal de Produção da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Tupi registrou, em março, produção total de 780 mil barris de petróleo por dia (bpd), contra 715 mil bpd de Búzios. Se levado em conta o gás natural, Tupi fechou março com 1 milhão de barris de óleo equivalente por dia (boed) e Búzios, com 912 mil boed.