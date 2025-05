Presidente da Petrobras diz que é hora de 'apertar os cintos'

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse nesta terça, 13, que o período que a empresa vê pela frente é "mais desafiador ainda" do que o que passou. "Quando o preço (do petróleo) desce, é hora de apertar os cintos", disse ela, ressaltando que palavras como austeridade, simplificação e otimização de projetos estarão presentes no discurso da companhia a partir de agora. "Vamos simplificar projetos, já estamos endereçando, como grandes petroleiras. Não poderia ser diferente com um cenário de petróleo a US$ 65", disse, enfatizando que a empresa buscará a redução de custos.

Embora tenha subido ontem - o preço do barril do Brent fechou a US$ 66,63, com alta de 2,57% no dia embalada pela trégua na disputa comercial entre os Estados Unidos e a China -, os preços do petróleo estão historicamente baixos. Por isso, Magda destacou a disciplina de capital como forma de baixar custos. "Não estamos aqui para gastança, é tempo de controle de gastos."

Nesse processo, ela disse, a companhia vai revisar seu Plano Estratégico de 2026 a 2030, considerando o desafio do preço do petróleo. "Estamos comprometidos com gastos a níveis adequados ao preço do petróleo atual", disse Magda. "Continuaremos ganhando dinheiro para os investidores, seja governo ou os privados."