Sanofi anuncia investimento de ao menos US$ 20 bilhões nos EUA até 2030

A farmacêutica francesa Sanofi anunciou nesta quarta-feira, 14, que pretende investir "ao menos US$ 20 bilhões nos Estados Unidos até 2030", segundo comunicado oficial da companhia. Os recursos serão direcionados principalmente para pesquisa e desenvolvimento (P&D, na sigla em inglês) e para a ampliação da capacidade de fabricação no país.

A empresa informou que parte significativa do montante será destinada à aceleração de sua ciência por meio de P&D. Outra fatia será aplicada diretamente em fábricas da Sanofi ou por meio de parcerias com fabricantes locais, com o objetivo de "garantir a produção de medicamentos nos EUA".

O comunicado ressalta ainda que, embora os investimentos possam ser ajustados conforme o ambiente externo evolua, a expectativa é de criação de "um número significativo de empregos bem remunerados em vários estados nos próximos anos".