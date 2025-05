Ser Educacional tem lucro líquido ajustado de R$ 43,6 mi no 1º trimestre de 2025

A Ser Educacional reportou lucro líquido ajustado de R$ 43,6 milhões no primeiro trimestre deste ano, revertendo prejuízo de R$ 17,5 milhões registrado um ano antes. Com ajustes, o lucro foi de R$ 51,8 milhões de janeiro a março, ante prejuízo de R$ 2,8 milhões do primeiro trimestre do ano passado.

A receita líquida totalizou R$ 539,9 milhões, aumento de 19,8% em base anual de comparação, puxada principalmente pelo crescimento da base de alunos de ensino híbrido e da captação de estudantes no curso de medicina, após a expansão do número de vagas credenciadas nos últimos 12 meses.

"O que nós estamos reportando hoje é o resultado de um trabalho que começou há dois anos buscando eficiência operacional, desenvolvimento de projetos, de novos produtos, de maior valor agregado, melhorar a experiência do aluno e o resultado da companhia", disse o diretor-presidente da companhia, Jânyo Diniz.