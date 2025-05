Über e iFood anunciam parceria no Brasil para compartilhar serviços

A Uber e o iFood, que estão entre os dois aplicativos mais conhecidos e baixados no Brasil, anunciaram nesta quarta-feira, 14, um acordo estratégico que vai permitir que os usuários utilizem os aplicativos de uma para usar os serviços da outra e vice-versa.

No app da Uber, a aba de delivery vai ter as opções do iFood. Já no app do iFood, uma aba de mobilidade permitirá que os usuários solicitem viagens da Uber.

A parceria da Uber e do iFood vem um dia depois do anúncio da chinesa Meituan, que na terça-feira, 13, revelou investimento de US$ 1 bilhão (R$ 5,6 bilhões, pelo câmbio desta quarta) no Brasil nos próximos cinco anos para lançar a sua marca de delivery Keeta no País. A Meituan, uma das maiores empresas de entrega de refeições do mundo, com mais de 770 milhões de usuários ativos só na China, vem expandindo operações pelo mundo.