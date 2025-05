Warren Buffett revela que peso da idade foi motivo para deixar comando da Berkshire Hathaway

Abel, de 62 anos, entrou na Berkshire em 1999, com o investimento na MidAmerican Energy, de Iowa. Impressionado com os resultados dele no setor, Buffett o promoveu a vice-presidente em 2018, colocando-o à frente das operações não ligadas a seguros. Em 2021, foi oficialmente escolhido como sucessor.

"Talento de verdade é raro", disse Buffett. "É raro nos negócios. É raro em alocação de capital. É raro em quase toda atividade humana." Segundo ele, a diferença no nível de energia e no quanto cada um conseguia realizar num dia de 10 horas ficou cada vez mais clara.

Poucos esperavam ouvir isso em 2025. Muitos achavam que Buffett só deixaria o cargo com a morte. Mas ele afirma que nunca se viu como CEO vitalício. "Achei que permaneceria no cargo enquanto fosse mais útil do que qualquer outro. E me surpreendeu quanto tempo isso durou."

Mesmo saindo da função de CEO, Buffett pretende continuar trabalhando.

Ele assumiu o controle da Berkshire aos 34 anos, em 1965. Com o tempo, transformou uma fábrica têxtil em dificuldades em um império. A empresa opera seguradoras, energia, ferrovia e marcas como Dairy Queen e Duracell, além de ter ações da Apple e da American Express. Fonte: Dow Jones Newswires.