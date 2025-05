AIE eleva projeções para demanda global por petróleo com menor impacto de tarifas

Nesta madrugada, as cotações do petróleo caíram mais de US$ 1 por barril após o presidente dos EUA, Donald Trump, dizer que Washington está muito próximo de um acordo nuclear com o Irã e um dia depois de um inesperado aumento nos estoques de petróleo bruto dos EUA.

A AIE também revisou para cima suas projeções de crescimento da economia mundial, para 2,8% tanto em 2025 quanto em 2026. As estimativas anteriores eram de altas de 2,4% em 2025 e de 2,5% em 2026.

Em relação à oferta de petróleo fora da Opep+, a AIE segue esperando aumento de 1,3 milhão de bpd em 2025. Para o próximo ano, a previsão de acréscimo foi cortada em 100 mil bpd, a 820 mil bpd. Fonte: Dow Jones Newswires.