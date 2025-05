Aneel: micro e minigeração distribuída cresce 2,8 gigawatt no Brasil no 1º quadrimestre

Com isso, os consumidores recebem créditos para usar nos momentos em que não estão gerando, por meio do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE). As atividades de MMGD estão baseadas sobretudo na conversão da radiação solar em energia elétrica, ou seja, na instalação de painéis solares fotovoltaicos.

De janeiro a abril, São Paulo foi o estado com maior número de sistemas instalados, com 46 mil novas usinas operando, totalizando 405 MW. Minas Gerais foi o segundo estado em expansão de potência, seguido do Mato Grosso.

Segundo a Aneel, o Brasil contava, até 30 de abril, com 3,47 milhões de sistemas conectados à rede de distribuição de energia elétrica, reunindo potência instalada próxima de 39,22 GW.