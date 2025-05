BC do México corta taxa básica de juros em 50 pontos-base, a 8,5% ao ano

O texto da instituição aponta que o dólar americano enfraqueceu, enquanto as taxas de juros em economias avançadas recuaram. A inflação geral e subjacente no México ficou em 3,93% em abril, com o núcleo permanecendo abaixo de 4% por oito meses consecutivos. No entanto, as expectativas do BC para o fim de 2025 aumentaram, e as projeções de longo prazo seguem acima da meta de 3%.

O Banxico prevê que a inflação convergirá para o objetivo apenas no terceiro trimestre de 2026, mas alerta para riscos como "depreciação cambial, tensões geopolíticas e pressões de custos".