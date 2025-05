Bolsas da Ásia fecham em baixa, após ganhos recentes com trégua EUA-China

Na China continental, o Xangai Composto recuou 0,68%, a 3.380,82 pontos, interrompendo uma sequência de três pregões de ganhos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 1,37%, 1.982,94 pontos.

Nos últimos dias, os mercados asiáticos foram de modo geral sustentados pelo entusiasmo com o acordo que EUA e China anunciaram para reduzir significativamente a maior parte das tarifas bilaterais por um período de 90 dias. No entanto, ainda que a trégua na disputa tarifária entre Washington e Pequim tenha trazido alívio, o fato é que as duas maiores economias do mundo têm muito a negociar antes de chegarem a um pacto final.

Na Oceania, a bolsa australiana contrariou o tom negativo da Ásia e ficou no azul pela sétima sessão consecutiva. O S&P/ASX 200 avançou 0,22% em Sydney, a 8.297,50 pontos.

