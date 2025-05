China destaca reforço do mercado interno como estratégia central para estabilidade econômica

O governo da China defendeu, nesta quinta-feira, 15, a necessidade de "colocar o fortalecimento da circulação econômica doméstica em uma posição mais proeminente" como estratégia central para garantir crescimento de longo prazo e enfrentar incertezas globais. A declaração foi feita pelo primeiro-ministro Li Qiang, durante uma reunião em Pequim convocada pelo Conselho de Estado.

Segundo comunicado, Qiang afirmou que a aposta na "circulação doméstica", com o fortalecimento da demanda interna e da integração produtiva dentro do país, deve ser vista como um movimento para "promover o desenvolvimento econômico de forma estável e duradoura".

De acordo com o premiê, é preciso "compreender profundamente e avaliar com precisão a atual situação econômica" e "compensar as incertezas da circulação internacional com a estabilidade e o potencial de crescimento da circulação interna".