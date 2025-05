Dólar cai em linha com exterior e alta no varejo abaixo das medianas

O real opera em alta moderada em meio à queda externa do dólar e após os dados do varejo brasileiro em março abaixo das projeções medianas do mercado financeiro. No foco do investidor estão possíveis novidades sobre negociações comerciais dos EUA, discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, (9h40) e uma série de indicadores norte-americanos ao longo da manhã.

As vendas do varejo brasileiro subiram 0,8% em março ante fevereiro, abaixo da expectativa mediana do mercado de 1,0%. Na comparação anual, sem ajuste, houve queda de 1%, maior que a mediana, que era negativa de 0,6%. No ano, o setor acumula alta de 1,2% e, em 12 meses, avanço de 3,1%.

A 8ª previsão da Safra 2024/25 indica produção de 332,92 milhões/t, alta de 11,9% ante 2023/24.