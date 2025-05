Dólar sobe e vai a R$ 5,67 com volta de temores fiscais domésticos

Lá fora, o índice DXY - que mede a força do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes, em especial o euro e o iene - operou em baixa moderada ao longo do dia e rondava os 100,800 pontos no fim da tarde, após mínima aos 100,589 pontos. As cotações do petróleo caíram mais de 2% com possibilidade de acordo entre EUA e Irã sobre a questão nuclear, o que poderia levantar sanções sobre o óleo iraniano.

Leitura de indicadores americanos, como vendas no varejo e produção industrial, vieram abaixo do esperado, embora não mostrem sinais de uma piora acentuada da economia dos EUA desenhada pelo chamado 'soft data', como os números de confiança do consumidor e índices de gerentes de compras. Em todo caso, sugerem que pode haver espaço para o Federal Reserve cortar os juros neste ano, mesmo com um eventual repique dos preços.

Após a leitura benigna da inflação ao consumidor, saiu hoje que o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos EUA caiu 0,5% em abril, enquanto se esperava alta de 0,2%. Na comparação anual houve avanço de 2,4% em linha com o esperado. O núcleo do PPI caiu 0,4%, diante de previsão de alta de 0,3%. Mas o núcleo subiu 3,1% na comparação anual, pouco acima das expectativas (3%).

Segundo a Capital Economics, tanto as vendas no varejo quanto o PPI trazem poucos sinais negativos da política tarifária de Donald Trump. Em nota a clientes, a consultoria britânica prevê agora que o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA crescerá 2,5% no segundo trimestre, após a contração de 0,3% do primeiro trimestre.