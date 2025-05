É um governo que não tem medo, diz ministro da Previdência sobre CPMI das fraudes no INSS

Após ser questionado por senadores sobre uma eventual Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das fraudes ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) , o ministro da Previdência, Wolney Queiroz Maciel, afirmou que o governo Lula é "um governo que não tem medo". "(É um governo) que mandou chamar a polícia, que deflagrou a Operação (Sem Desconto), que acabou com a farra dos descontos", afirmou.

A fala ocorreu durante o depoimento de Wolney nesta quinta-feira, 15, à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) do Senado. O senador Eduardo Girão (Novo-CE) foi quem questionou o ministro sobre a possível CPMI.

Um pouco antes, o parlamentar contestou o fato de Wolney ter afirmado que as fraudes tiveram início no governo Jair Bolsonaro. "Querem colocar a culpa no governo anterior, algo descabido", bradou o parlamentar, apoiador do ex-presidente.