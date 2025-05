Fraudadores serão os responsáveis pelo ressarcimento de aposentados, diz ministro

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz Maciel, foi ouvido por mais de quatro horas na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) do Senado nesta quinta-feira, 15, sobre as fraudes ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Em sua exposição final, Wolney destacou que, seguindo a determinação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, os fraudadores serão os responsáveis pelo ressarcimento de aposentados e benefícios lesados pelos desvios bilionários.

Ele disse esperar que as investigações consigam encontrar mais recursos dos suspeitos para garantir a devolução dos valores aos beneficiários no INSS.

De outro lado, Wolney frisou que, em último caso, o governo vai procurar uma forma de custear as despesas. "Lula disse que nenhum aposentado e pensionista ficará no prejuízo", pontuou - contudo, sem dar detalhes de como seria essa outra "forma" de garantir o ressarcimento dos aposentados. "Não começou nesse governo, mas tem fim deste governo", repetiu o ministro sobre as práticas fraudulentas, ao final da sessão.