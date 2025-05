Fraude no INSS: mais de 1 milhão de beneficiários já pediu reembolso por desconto indevido

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou nesta quinta-feira, 15, que, até as 17 horas, 1.051.238 beneficiários disseram não reconhecer os descontos realizados por associações em seus benefícios e solicitaram o reembolso. O número corresponde a 98,3% do total de consultas sobre o desconto associativo feitas no sistema. Os números se referem ao acumulado dos últimos dois dias (quarta e quinta-feira).

O número de associações que não foram reconhecidas se manteve em 41, conforme o primeiro boletim divulgado nesta quarta-feira.

Caso a entidade responsável não comprove vínculo e não devolva os valores no prazo de 15 dias úteis, o governo avaliará o prejuízo causado, os recursos apreendidos e decidirá se será necessário recorrer ao Tesouro Nacional para garantir o ressarcimento aos beneficiários.