FUP e FNP convocam greve de 2 dias contra estagnação de conversas com Petrobras

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) e a Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) convocaram os empregados da Petrobras para uma greve de dois dias - 29 e 30 de maio -, contra a estagnação das negociações com a empresa. Além da falta de avanços em relação à remuneração variável dos trabalhadores, as entidades protestam contra a "incoerência" da estatal, que vai cortar custos ao mesmo tempo que paga dividendos bilionários aos acionistas.

A FUP informou que a decisão foi tomada em reunião conjunta realizada na quarta-feira, 14, e dá continuidade à mobilização iniciada em março deste ano, quando os trabalhadores fizeram greve de advertência por 24 horas.

Segundo as entidades, a medida é uma resposta direta à ausência de avanços concretos no diálogo com a direção da Petrobras.