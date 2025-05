Inflação dos EUA continua caindo em direção à meta de 2%, avalia diretor do Fed

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Michael Barr, afirmou que a economia dos Estados Unidos está "em bases sólida, com crescimento sólido, desemprego baixo e estável", em vídeo pré-gravado para um evento organizado pelas distritais de Nova York, Cleveland, Filadélfia, Boston e Richmond do BC dos EUA, nesta quinta-feira. Na ocasião, ele ressaltou que a inflação continua caindo em direção à meta de 2%.

Barr mencionou, no entanto, que a perspectiva econômica tem sido obscurecida pelas políticas comerciais, que levaram a um aumento da incerteza e contribuíram para o declínio no sentimento do consumidor e das empresas.

"Possíveis interrupções nas cadeias de suprimentos e redes de distribuição são particularmente graves para pequenas empresas, que são menos diversificadas, menos capazes de acessar crédito e, portanto, mais vulneráveis a choques", disse o diretor.