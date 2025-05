J&F paga R$ 15 bi pela fatia da Paper Excellence na Eldorado Brasil Celulose e encerra disputa

Capitalizada com os recursos recebidos da J&F, a Paper deve buscar investir em novos ativos do setor de celulose, inclusive no Brasil. A equipe de gestão da empresa no País deve ser mantida. Há informações de que a Paper tem interesse em montar do zero uma nova operação de celulose em Minas Gerais.

Disputa longa entre multinacionais

O cerne da disputa envolvia a validade do contrato de compra e venda e a transferência do controle acionário da Eldorado, depois que a transação de compra da participação restante da J&F não foi concretizada até a data prevista em 2018. Várias decisões judiciais e arbitrais foram proferidas ao longo dos anos, com resultados diferentes.

A J&F tentou anular o acordo e o caso foi para arbitragem, vencida pela Paper. Então, o grupo brasileiro buscou invalidar a arbitragem, alegando diversas irregularidades, enquanto a PE tentou judicialmente manter o direito para a concretização da compra.

Recentemente, houve reviravoltas significativas. Uma decisão judicial anterior foi anulada, que discutia conflito de competência para julgar o caso na segunda instância do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), e o caso retornou à primeira instância para nova análise.

Em paralelo, a Justiça Federal negou repetidamente os pedidos da Paper Excellence para assumir o controle da Eldorado, citando a necessidade de aval do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e do Congresso para a aquisição de terras por estrangeiros.