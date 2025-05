Lucro da Votorantim é de R$ 569 mi no 1º trimestre; alta é de 265% ante 1º tri de 2024

No trimestre, houve aumento da participação na Hypera, de 7% para 11%. O período também foi marcado por captações no mercado de capitais.

No mercado internacional, o banco BV captou US$ 500 milhões em bonds com vencimento em 2028 e taxa de 5,95% ao ano (a.a.). A Nexa, por sua vez, também captou US$ 500 milhões em títulos de dívida com prazo de 12 anos e taxa de 6,60% a.a., estendendo o prazo médio de sua dívida.

Já no mercado local, a Votorantim Cimentos emitiu uma debênture de R$ 1 bilhão, com prazo de 7 anos e custo de CDI + 0,70% a.a., destinada ao refinanciamento de dívidas, enquanto a Auren emitiu uma debênture incentivada de R$ 2 bilhões com prazo de 10 anos e custo de CDI, sem spread, para liquidação antecipada, de parte do valor usado para a transação da AES Brasil.