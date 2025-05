Lucro líquido consolidado da JHSF atinge R$ 340 milhões no 1º trimestre (alta de 139% em 1 ano)

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) consolidado somou R$ 589,6 milhões, crescimento de 134% na mesma base de comparação anual.

O Ebitda ajustado, sem PPI e outros efeitos não recorrentes, foi de R$ 197,8 milhões, alta de 61%. A margem Ebitda ajustado chegou a 49,1%, subida de 7,1 pontos porcentuais.

A receita líquida consolidada da JHSF totalizou R$ 403,3 milhões, alta de 37,6%. As despesas operacionais consolidadas da JHSF aumentaram 38%, para R$ 82,8 milhões, acompanhando o crescimento dos negócios.

"O balanço comprova a consistência da nossa estratégia, pautada em duas vertentes. A primeira delas é o foco no público de alta renda, impulsionado o crescimento das atividades operacionais", afirma o presidente da JHSF, Augusto Martins Júnior. "A segunda vertente é o foco na diversificação de negócios, mantendo as áreas de incorporação imobiliária e de renda recorrente", acrescentou.

O negócio de renda recorrente abrange os segmentos que geram receitas de modo contínuo, ao contrário das vendas de imóveis, que tem variações de acordo com o lançamento de cada empreendimento. Martins destacou que o segmento de renda recorrente já responde por 70% do Ebitda do grupo e tem se diversificado. Além de shoppings, há crescimento nas operações do aeroporto, clubes, residências e hotelaria.

O balanço também mostrou que o resultado financeiro (saldo entre receitas e despesas financeiras) consolidado ficou negativo em R$ 85,1 milhões, 92% mais na comparação anual, afetado pela alta dos juros. A linha de impostos de renda e CSLL foi a R$ 148 milhões, três vezes maior na comparação anual.