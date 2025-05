Marfrig tem lucro líquido de R$ 88 milhões no 1º trimestre, alta de 40,3%

Segundo Molina, a Marfrig "fortaleceu ainda mais" as iniciativas conjuntas com a BRF, "intensificando o uso conjunto" de marcas. "Nossa integração cada vez maior foi fundamental para mitigar os efeitos não recorrentes e sazonalidade do primeiro trimestre", reforçou.

O executivo ressaltou ainda que a decisão estratégica de concentrar a produção em complexos industriais com maior foco em produtos de alto valor agregado "foi fundamental para que a Operação América do Sul apresentasse um crescimento de mais de 35% em receita líquida de vendas, alcançando R$ 4,1 bilhões no primeiro trimestre de 2025".

Os resultados na América do Sul e da BRF "foram fundamentais" para compensar o trimestre desafiador da operação na América do Norte, "que passa por um momento de baixa disponibilidade de animais e maior custo de matéria-prima".

Molina destacou também que a conclusão da aquisição das unidades de confinamento e produção agrícola da MFG Agropecuária Ltda. No primeiro trimestre deste ano foi "outro passo importante" para garantir o fornecimento de matéria-prima; mitigação do custo de ociosidade dos complexos industriais e o fornecimento de animais de alta qualidade, acrescentou o presidente do Conselho de Administração da Marfrig.