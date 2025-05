Moedas globais: Dólar recua após inflação abaixo do esperado reforçar apostas em corte de juros

Após os preços ao consumidor e ao produtor, o índice de gastos com consumo (PCE), principal indicador de inflação do Fed, deve mostrar desaceleração para 2,5% em abril, ante 2,6% em março, na leitura núcleo de 12 meses, escreve Samuel Tombs, da Pantheon.

O discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, ajudou a sustentar a queda do dólar. Powell afirmou que os EUA podem enfrentar choques de oferta mais frequentes e duradouros, exigindo uma revisão da estratégia de política monetária.

O euro pode subir para US$ 1,20 em 12 meses, dados os desafios estruturais enfrentados pelo dólar, afirma o analista do Danske Bank, Mohamad Al-Saraf. Mudanças significativas nas políticas americanas e europeias, a contínua incerteza comercial e sinais emergentes de rotação de capital para fora dos EUA deixam o dólar em considerável desvantagem, diz ele.

Chris Turner, analista do ING, acredita que a libra esterlina também pode se fortalecer, com potencial para alcançar US$ 1,34 no curto prazo, à medida que o dólar se mostra vulnerável e o Reino Unido busca estreitar laços com a União Europeia.

*Com informações da Dow Jones Newswires