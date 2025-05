Petróleo fecha em queda com possibilidade de acordo que encerraria sanções ao Irã

Os contratos futuros de petróleo fecharam esta quinta-feira, 15, em baixa, ampliando as perdas da véspera. Os preços chegaram a cair mais de 3% durante a madrugada, após o presidente Donald Trump afirmar, em viagem ao Oriente Médio, que os Estados Unidos estão se aproximando de um acordo nuclear com o Irã, o que poderia levar ao fim das sanções sobre o petróleo iraniano.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para junho caiu 2,42% (US$ 1,53), fechando a US$ 61,62 o barril. O Brent para julho, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 2,36% (US$ 1,56), para US$ 64,53 o barril.

A desvalorização ocorreu mesmo após o Irã negar ter recebido novas propostas dos EUA para resolver a disputa sobre seu programa nuclear. Um alto funcionário iraniano afirmou à Reuters que o Irã só aceitará enviar urânio enriquecido para o exterior se houver uma suspensão "verificável e eficaz" das sanções norte-americanas ao país.