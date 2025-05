PIB da Colômbia cresce 2,7% no 1º trimestre de 2025 ante igual período de 2024

O Produto Interno Bruto (PIB) da Colômbia cresceu 2,7% no primeiro trimestre de 2025 ante igual período do ano anterior, informou o Departamento Administrativo de Estatísticas Nacionais (Dane) nesta quinta-feira, 15, em resultado preliminar. Analistas consultados pela FactSet projetavam avanço de 2,5% no período no confronto anual. O resultado representa uma leve aceleração ante o avanço de 2,3% registrado no confronto anual do quarto trimestre do ano passado.

Segundo dados preliminares do Dane, as maiores expansões foram observadas nas atividades artísticas, de entretenimento e serviços prestados aos domicílios, com alta expressiva de 15,5%. A agropecuária também teve crescimento robusto de 7,1%, enquanto o grupo relacionado ao comércio, transporte, alojamento e alimentação avançou 3,9%.

Em contrapartida, a indústria extrativa foi o destaque negativo do período. A atividade de exploração de minas e pedreiras recuou 5,0%, liderando as perdas entre os setores econômicos.