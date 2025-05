Pix cresce 52% ante 2023 e continua como meio de pagamento mais utilizado, mostra Febraban

"O Pix revolucionou o sistema financeiro brasileiro ao oferecer uma ferramenta simples e segura de pagamentos instantâneos 24 horas por dia, sete dias por semana", diz em nota o diretor-adjunto de Serviços da Febraban, Walter Faria. "Sua crescente popularidade reflete a confiança dos brasileiros na tecnologia e sua importância no cotidiano do dia a dia do brasileiro."

O Pix ultrapassou as transações com TED em janeiro de 2021, se tornou maior que o cartão de débito um ano depois e, em fevereiro de 2022, ultrapassou o cartão de crédito. No ano passado, os bancos descontinuaram a oferta do DOC, um antigo sistema de transferência, que caiu em desuso com o Pix.

No ano passado, o segundo maior meio de pagamento por número de transações foi o cartão de crédito, com 19,8 bilhões. O débito veio em seguida, com 16,7 bilhões.

Em valor de transação, o Pix foi o segundo colocado, com R$ 26,9 trilhões transacionados. O meio de pagamento com o maior volume de operações foi a TED, com R$ 43,1 trilhões.