Queda de NY e petróleo limita alta do Ibovespa por minério e alívio em juros

A desvalorização de mais de 2,00% nas cotações do petróleo e o recuo moderado nos índices de ações em Nova York limitam o Ibovespa de avançar de maneira expressiva nesta quinta-feira, 15. Positivamente influenciam o indicador o avanço do minério de ferro e o recuo dos juros futuros na esteira do declínio dos rendimentos dos Treasuries nos EUA.

Segundo Kevin Oliveira, sócio e advisor da Blue3, o recuo do petróleo reflete na curva de juros americana e consequentemente na do Brasil, o que é "positivo". O declínio da commodity vem em meio a relatos de que os EUA estariam muito próximos de fechar um acordo com o Irã. Porém, Teerã disse que não recebeu nenhuma nova proposta dos Estados Unidos para resolver a disputa nuclear.

"Se houver um acordo, o Irã pode ampliar as exportações de petróleo para outros países", diz Oliveira.